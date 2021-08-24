«Локомотив» ведет переговоры с «Челси» по поводу трансфера Анджорина

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин может перейти московский «Локомотив».

Как сообщает Football.London, уже 26 августа 19-летний футболист приедет в Москву на просмотр.

Анджорин является воспитанником академии «Челси». Всего за основную команду английский полузащитник провел пять матчей, в том числе игру группового этапа Лиги Чемпионов с «Краснодаром» (1:1). Контракт Анджорина с «Челси» действует до лета 2025 года.

Напомним, что накануне «Локомотива» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Алексисом Бека-Бека. Соглашение с хавбеком рассчитано на пять лет.