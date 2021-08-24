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24 августа 19:12
автор: Максим Скороходов

«Локомотив»: Вопрос изменения лимита на легионеров необходимо тщательно проработать

Накануне клубы РПЛ обсуждали реформы, предлагаемые РФС.

Московский «Локомотив» высказался по вопросу изменения лимита на легионеров.

«В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. «Локомотив» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить ее. Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать», - приводит сообщения пресс-службы железнодорожников «Чемпионат».

Напомним, что РФС предлагает вместе с отменой лимита на легионеров ввести качественные ограничения иностранцев, не указывая конкретные критерии.

Что касается доморощенный футболистов, то каждая команда обязана будет иметь в заявке четырех своих воспитанников, а также четырех футболистов, которые начинали карьеру в структуре клубов РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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