«Капитальные активы» проиграли суд «Спартаку» и Газизову

Адвокат московского «Спартака» Татьяна Завялова сообщила, что Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворить иск АО «Капитальные активы», направленные в отношении клуба и его бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

«Суд принял решение отказать в удовлетворении иска «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову». Что напишет суд в мотивировочной части, сложно сказать. С момента изготовления решения дается 30 дней на апелляцию. Это только начало спора, я думаю, что «Капитальные активы» будут оспаривать данное решение», - приводит слова юриста ТАСС.

Напомним, что в договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму.

АО «Капитальные активы» считали, что владелец «Спартака» Леонид Федун не имел право самостоятельно определять размер компенсации, и требовало вернуть обществу 88,3 млн рублей.