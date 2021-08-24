КДК РФС оштрафовал Николича, ЦСКА и Талалаева после матчей пятого тура

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по итогам матчей пятого тура чемпионата РПЛ.

Так, главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны в игре против «Краснодара» (2:1). Кроме того, ЦСКА заплатит 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с «Ахматом» (2:0), а наставник грозненской команды Андрей Талалаев выплатит десять тысяч за выход за пределы технической зоны.

Добавим, что после пятого тура таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо», которое имеет в активе 12 очков. На последней строчке расположился екатеринбургский «Урал» (0 очков).