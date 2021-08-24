Акционер «Спартака» будет обжаловать решение суда

Адвокат акционерного общества «Капитальные активы» Елена Чачуа сообщила, что решение арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск АО «Капитальные активы», направленный в отношении «Спартака» и его бывшего генерального директора Шамиля Газизова будет обжаловано.

«После того, как суд признал спор корпоративным, то надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но с ним не согласны и будем его обжаловать. Мы ждём мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу.

В данном случае заключили договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, ты выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет», - приводит слова Чачуа «Чемпионат».

Напомним, что в договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму.