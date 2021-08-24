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24 августа 20:15
автор: Александр Поволоцкий

Геннадий Орлов: Лимит на легионеров порождает коррупцию, нередко агенты жируют на бюджетных клубах

Решение клубов будет принято на собрании 31 августа.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов реформу Российского футбольного союза, в которой говорится об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Все должно быть открыто и по спортивному принципу. Лимит, на мой взгляд, порождает коррупцию. Ведь нередко агенты жируют на бюджетных клубах. Ко мне нередко мои студенты обращаются с просьбой: «Геннадий Сергеевич, как нам стать агентами? Посмотрите, какие они богатые». Но что получается? Молодые люди не стремятся в тренеры. Они хотят быть агентами. Такие вот ценности», - цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне клубы РПЛ обсуждали предложение отменить количественное ограничение иностранцев, заменив их на качественные. Представители команд сошлись на том, что для начала можно смягчить заявочный лимит с «8+17» на «10+15».

источник: «Спорт-Экспресс»
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