Роналду намерен стать игроком «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает L'Equipe, трансфер 36-летнего футболиста в стан английского клуба может состояться в это трансферное окно АПЛ, которое закроется 31 августа.

Напомним, что Роналду начал матч первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» на скамейке запасных. В СМИ сообщалось, что нападающий сам попросил тренера не ставить его в стартовый состав намекая на то, что ищет варианты продолжения карьеры в другой команде.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Действующий контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.