Защитник «Спартака» Маслов прооперирован в Финляндии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прооперирован в одной из клиник Финляндии.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на восстановление 21-летнего футболиста может потребоваться около пяти месяцев. Хирургическое вмешательство потребовалось для восстановления целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц.

Напомним, что в июне у Маслова случился рецидив старой травмы. Через месяц защитник уже приступил к беговой работе на поле и работал по индивидуальной программе.

В минувшем сезоне Павел провел 28 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и забил два автогола.