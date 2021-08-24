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24 августа 21:50
автор: Александр Поволоцкий

В Турции сообщили, что «Спартак» подписал контракт с Марканом

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Московский «Спартак» подписал соглашение с защитником «Галатасарая» Марканом.

Как утверждает Sqenf Foot, контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки составила восемь с половиной миллионов евро. Его контракт с турецким клубом истекал в июне 2024 года.

Ранее СМИ называли петербургский «Зенит» одним из претендентов на Маркана. «Галатасарай» связывался с российским клубом по поводу потенциального трансфера. Турецкий клуб решил избавиться от бразильца после того, как он дважды ударил одноклубника по лицу в матче первого тура. Маркан получил красную карточку и был удален с поля.

Напомним, Маркан перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в январе 2019 года за четыре миллиона евро. С тех пор провел за турецкую команду 107 матчей во всех турнирах, записал на свой счет один гол и одну голевую передачу, а также заработал 35 желтых и три красных карточки.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4437175-istochnik-spartak-kupil-zaschitnika-galatasaraya-s-kotorym-vyol-peregovory-zenit.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

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