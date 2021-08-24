В Турции сообщили, что «Спартак» подписал контракт с Марканом

Московский «Спартак» подписал соглашение с защитником «Галатасарая» Марканом.

Как утверждает Sqenf Foot, контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки составила восемь с половиной миллионов евро. Его контракт с турецким клубом истекал в июне 2024 года.

💥BREAKING: Spartak Moscow have signed 4-year deal with Galatasaray defender Marcao for €8,5M transfer fee.



🇷🇺Московский «Спартак» подписал четырехлетний контракт с защитником «Галатасарая» Маркао за трансферный сбор в размере 8,5 миллионов евро. https://t.co/qlcdQZWdCR — Sqenf Foot (@SqenfFoot) August 24, 2021

Ранее СМИ называли петербургский «Зенит» одним из претендентов на Маркана. «Галатасарай» связывался с российским клубом по поводу потенциального трансфера. Турецкий клуб решил избавиться от бразильца после того, как он дважды ударил одноклубника по лицу в матче первого тура. Маркан получил красную карточку и был удален с поля.