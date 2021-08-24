Черданцев надеется, что Арустамян передумает уходить с «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уходе коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Удивлен и расстроен новостью об уходе Нобеля. Но это решение, как он мне сказал, принято не на эмоциях. Раз так, жаль. Нобель сильный комментатор. Таких в стране единицы. Надеюсь, он передумает уходить . А от Мамаева одни проблемы», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что Арустамян решил уволиться из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. В беседе с игроком он обсуждал личную жизнь спортсмена, в том числе развод с Аланой. Арустамян считает, что спортивному телеканалу не нужен такой контент. Руководство «Матч ТВ» высказало другую точку зрения и журналист решил уволиться по собственному желанию.

Генеральный продюсер канала Тина Канделаки выразила сожаление в связи с уходом комментатора, но высказала претензии в адрес Арустамяна.