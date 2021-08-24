Клубы АПЛ могут не отпустить игроков на матчи сборных в страны из ковид-списка

Клубы английской премьер-лиги решили не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных в страны, которые занесены правительством Великобритании в красный список из-за коронавируса.

Как сообщает BBC, АПЛ провела переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и политиками чтобы найти решение, но исключений для игроков предоставлено не было.

«Клубы лиги всегда поддерживали желание футболистов в представлять свои страны в играх за сборную - это предмет гордости для всех. Однако команды пришли к выводу, что было бы неразумно отпускать игроков в нынешних обстоятельствах», - заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Напомним, что в соответствии с так называемой светофорной системой, введенной в Великобритании в мае при въезде в страну из 60 стран, необходимо десять дней провести в изоляции.

Отметим, что в «красный список» входят все южноамериканские страны, а из европейских Грузия и Турция.