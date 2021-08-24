Брат владельца «ПСЖ» выложил в соцсети фото Месси и Роналду в футболке клуба

Брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамад Аль-Тани опубликовал совместное фото нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Халифа бин Хамад Аль Тани в своем твиттере изобразил известных игроков в футболке парижского клуба. «Может быть?» - подписал фотографию шейх.
Quizás ?— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021
Maybe ?
Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV
Напомним, что в августе Месси на правах свободного агента стал игроком «ПСЖ». Он ушел из «Барселону», за которую выступал с 2005 года.