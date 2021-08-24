Брат владельца «ПСЖ» выложил в соцсети фото Месси и Роналду в футболке клуба

Так был ли «антирусский» бойкот? Что стоит за «уходом» паралимпийцев Украины с церемонии открытия в Токио

Паралимпиада в наше время мало чем отличается от Олимпиады: разные политические круги пытаются использовать в своих целях крупнейшие спортивные старты как трибуну.