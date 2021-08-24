«Уфа» предлагает изменить систему вылета команд из РПЛ

«Уфа» предложила на собрании команд вариант, при котором напрямую чемпионат РПЛ покидает лишь одна команда, а две другие играют стыковые матчи со вторым и третьим клубом ФНЛ.

Как сообщает Sport24, инициативу башкирской команды поддержал грозненский «Ахмат».

В «Уфе» полагают, что данная система снизит давление из-за результата в каждой игре. Кроме того, это позволит решить вопрос сложности клубов ФНЛ при прохождении процедуры лицензирования для участия в премьер-лиге.

Напомним, что по нынешней системе РПЛ покидают два клуба, а еще две команды играют стыки с представителями Футбольной национальной лиги.