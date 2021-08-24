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24 августа 23:03
автор: Александр Поволоцкий

«Уфа» предлагает изменить систему вылета команд из РПЛ

Голосование клубов лиги по реформе РФС состоится 31 августа.

«Уфа» предложила на собрании команд вариант, при котором напрямую чемпионат РПЛ покидает лишь одна команда, а две другие играют стыковые матчи со вторым и третьим клубом ФНЛ.

Как сообщает Sport24, инициативу башкирской команды поддержал грозненский «Ахмат».

В «Уфе» полагают, что данная система снизит давление из-за результата в каждой игре. Кроме того, это позволит решить вопрос сложности клубов ФНЛ при прохождении процедуры лицензирования для участия в премьер-лиге.

Напомним, что по нынешней системе РПЛ покидают два клуба, а еще две команды играют стыки с представителями Футбольной национальной лиги.

источник: Sport24.ru
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