Полузащитник «Краснодара» де Вильена может перейти в «Сампдорию»

Итальянская «Сампдория» проявляет интерес к хавбеку «Краснодара» Тонни де Вильене.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлуиджи Лонгари, «генуэзцы» уже отправили в российский клуб запрос о трансфере 26-летнего футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах де Вильены заинтересован турецкий «Фенербахче».

В середине августа появилась информация, что на тренировке «Краснодара» нидерландский футболист повздорил конфликт с одноклубником Владимиром Ильиным. После этого де Вильена заявил, что намерен покинуть клуб и попросил выставить его на трансфер.