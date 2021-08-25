ФИФА получит от Министерства юстиции США свыше 200 миллионов долларов компенсации

ФИФА получит компенсацию от Министерства юстиции США за коррупционную деятельность бывших чиновников организации в 2015 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации, американский минюст выплатит свыше 201 миллиона долларов. Средства будут распределены между ФИФА, конфедерациями футбола CONCACAF и CONMEBOL, а также в организации, ответственные за развитие футбола в Северной, Центральной и Южной Америке.

Напомним, что скандал разгорелся в конце мая 2015 года. За два дня до выборов президента ФИФА по запросу швейцарская полиция задержала в отеле в Цюрихе несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

Добавим, что в том же году комитет по этике федерации отстранил на шесть лет и восемь месяцев от любой деятельности, связанной с футболом, президента Йозефа Блаттера и бывшего генсека Жерома Вальке. Им инкриминировались незаконная выплата премиальных руководителям федерации, а также махинации с трудовыми договорами и другое.