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«Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги чемпионов
24 августа 23:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК ПСВ

«Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги чемпионов

Еще три матча квалификации состоятся 25 августа.

Во вторник, 24 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Португальская «Бенфика» сыграла вничью с нидерландским ПСВ (0:0) и вышла в групповой этап турнира. В первом матче клуб из Лиссабона одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Болгарский «Лудогорец» на своем поле обыграл шведский «Мальме» - 2:1. В составе хозяев Антон Недялков (10-я) и Пьерос Сотириу (60), у гостей отличился Велько Бирманчевич (42). Таким образом, в групповую стадию пробился «Мальме», благодаря домашней победе со счетом 2:0.

В еще одном матче венгерский «Ференцварош» сыграл на своем поле уступил швейцарскому клубу »Янг Бойз» (2:3). В составе клуба из Будапешта голы забили Генри Уинго (18) и Райн Ммаэ (27). У швейцарской команды отличились Седрик Цезигер (4), Кристиан Фасснахт (56) и Феликс Мамбиби (93).

В групповой этап ЛЧ-2021/2022 вышел «Янг Бойз». На своем поле клуб из Берна выиграл также со счетом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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