Полузащитник дортмундской «Боруссии» Дилейни перейдет в «Севилью»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни продолжит карьеру в испанской «Севилье». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны уже согласовали переход 29-летнего футболиста за 5,5 млн евро. Игрок сборной Дании подпишет трехлетний контракт с «Севильей». 25 августа Дилейни должен будет пройти медобследование для нового клуба.

Текущее соглашение Томаса действует до лета 2022-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что Дилэйни перешел в «Боруссию» из бременского «Вердера» в июле 2018 года за 20 миллионов евро. С тех пор он сыграл за команду 88 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В составе дортмундского клуба хавбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

За сборную Дании провел 66 встреч, отличившись шестью мячами.