Тренер «Шахтера» Де Дзерби: В «Монако» есть не только Головин. Команда в целом сильна

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от ответного матча в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна», - приводит слова специалиста официальный сайт «горняков».

Матч «Шахтер» - «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Стертовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Теэлором.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказался донецкий клуб - 1:0. Победитель противостояния отправится в группоыой раунд ЛЧ, а проигравший продолжит выступление в Лиге Европы.