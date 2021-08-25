Андрей Пятов: Обстановка в «Шахтере» хорошая. Все учимся и воспринимаем идеи нового тренера

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от ответного матча в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

Обстановка хорошая. Пришел тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Думаю, мы все понимаем, что за матч нас ожидает, и отнесемся к нему со всей ответственностью», - приводит слова специалиста официальный сайт «горняков».

Матч «Шахтер» - «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Стертовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Теэлором.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказался донецкий клуб - 1:0. Победитель противостояния отправится в группоыой раунд ЛЧ, а проигравший продолжит выступление в Лиге Европы.