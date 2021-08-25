Агент Холанда требует для футболиста зарплату в 50 млн евро в год

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, требует для своего клиента очень солидных условий от клубов-претендентов. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Райола хочет, чтобы Холанд в случае трансфера зарабатывал в новом клубе 50 млн евро в год, а сам агент получил за сделку 40 млн евро комиссионных.

Ранее сообщалось, что пункт об отступных в контракте 21-летнего игрока, который активируется летом 2022 года, может быть увеличен до 90 миллионов евро с 75 миллионов евро.

Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 130 миллионов евро.

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. С тех пор он сыграл за команду 60 матчей, забил 60 голов и отдал 15 результативных передач. В составе дортмундского клуба Эрлинг стал обладателем Кубка Германии.