Защитник «Бенфики» Гримальдо - о матче с ПСВ: Мы отдали все на поле

Защитник португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо дал комментарий после ответного матча с нидерландским ПСВ (0:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, потому что достигли своей цели. Мы все отдали. Эта квалификация была очень важна для нас и для болельщиков. Мы не переставали хотеть этого. Мы были сильной и сплоченной командой», - приводит слова Гримальдо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой встрече лиссабонский клуб победил со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Жорже Жезуша пробились в групповую стадию ЛЧ, а клуб из Эйндховена отправляется в Лигу Европы.

Добавим, на прошлой стадии португальцы выбили из розыгрыша московский «Спартак».

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 26 августа, а ЛЕ - 27 августа.