Российская голболистка Чудина заявила, что их целью является победа на Паралимпиаде в Токио

Российская голболистка Анастасия Чудинова после победы над Канадой (5:1) рассказала о целях национальной команды на Паралимпиаде в Токио.

«Наша минимальная цель уже достигнута, мы наконец-то приехали и участвуем в Паралимпийских играх. Конечно, хочется стать чемпионками. В любом случае, тройка точно будет за нами», - приводит слова Чудиной.

В следующем туре россиянки встретятся со сборной Китая. Матч состоится завтра, 26 августа.

Отметим, что в группе С вместе с Россией выступают сборные команды Израиля, Китая, Австралии и Канады. В плей-офф выйдут две лучшие команды из квинтет.

Напомним, Палалимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября.