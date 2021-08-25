Полузащитник «Бенфики» Вайгль: У нас великий клуб, и мы хотим показать наш футбол в Лиге чемпионов

Полузащитник португальской «Бенфики» Юлиан Вайгль дал комментарий после ответного матча с нидерландским ПСВ (0:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это противостояние и выход в групповой этап Лиги чемпионов были первыми целями на сезон. В конце концов, «Бенфика» - клуб уровня Лиги чемпионов. Теперь будем готовиться к групповому этапу. У нас великий клуб, и мы хотим показать наш футбол Европе», - приводит слова Вайгля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой встрече лиссабонский клуб победил со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Жорже Жезуша пробились в групповую стадию ЛЧ, а клуб из Эйндховена отправляется в Лигу Европы.

Добавим, на прошлой стадии португальцы выбили из розыгрыша московский «Спартак».

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 26 августа, а ЛЕ - 27 августа.