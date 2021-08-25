Николас Отаменди: В Лиге чемпионов «Бенфике» нужно готовиться к каждому матчу, как к финалу

Защитник португальской «Бенфики» Николас Отаменди дал комментарий после ответного матча с нидерландским ПСВ (0:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы хотели и стремились выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Надеюсь, это начало хорошего сезона. В Лиге чемпионов нам нужно готовиться к каждому матчу, как к финалу», - приводит слова Отаменди официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой встрече лиссабонский клуб победил со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Жорже Жезуша пробились в групповую стадию ЛЧ, а клуб из Эйндховена отправляется в Лигу Европы.

Добавим, на прошлой стадии португальцы выбили из розыгрыша московский «Спартак».

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 26 августа, а ЛЕ - 27 августа.