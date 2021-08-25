Михаил Гершкович: Без сильного «Спартака» сильного футбола в России, наверное, не будет никогда

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил выступления «Спартака» на старте нового сезона чемпионата России.

Напомним, что после пяти туров московский клуб занимает восьмое место, набрав семь очков. 21 августа подопечные Руя Витории в концовке встречи упустили победу над «Арсеналом» (1:1).

– Одной из основных причин неудач назову нестабильное психологическое состояние игроков, ставшее следствием дрязг и скандалов вокруг клуба в последнее время. Футболисты у Витории довольно высокого уровня, и порой команда выдает приличные игровые отрезки, но ляпов слишком много. Хочется, чтобы спартаковцы навели у себя в команде порядок, ведь без сильного «Спартака» сильного футбола в России, наверное, не будет никогда, – цитирует Гершковича «МК-Спорт».

В следующем туре столичная команда сыграет дома против «Сочи». Матч состоится 26 августа в 18:30 мск.