Экс-президент «Ювентуса»: Чем раньше Роналду покинет клуб, тем будет лучше для туринцев

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи высказался о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из команды до конца летнего трансферного окна.

Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний португалец намерен присоединиться к составу «Манчестер Сити». Также в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

– На вопрос о покупке Роналду я всегда был честен: его подписание было ошибкой. Безусловно, Криштиану великий игрок, но чем раньше он покинет клуб, тем лучше будет для «Ювентуса». По моему мнению, португалец препятствует атаке Аллегри. Без него в составе туринцы способны создавать командные комбинации, – цитирует экс-президента «бьянконери» Serie A News.

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.