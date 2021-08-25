Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании форварда ПСВ Мадуэке

Фланговый нападающий ПСВ Нони Мадуэке может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
По информации The Daily Mail, 19-летнего вингера хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Отмечается, что предполагаемая сумма трансфера футболиста составляет около 40 миллионов евро.
Напомним, Мадуэке присоединился к клубной системе ПСВ в июле 2018 года. В общей сложности форвард отыграл за клуб 45 матчей, забил 15 голов и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
источник: The Daily Mail