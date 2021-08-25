Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении своего клиента в АПЛ

Агент Киа Джурабчиан, представляющий интересы атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, оценил появившуюся информацию о том, что его клиент может вернуться в чемпионат Англии.

Ранее стало известно о возможном обмене между каталонцами и «Арсеналом», согласно которой в лондонский клуб перейдет бразильский хавбек, а в обратном направлении – форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

– Возвращение в АПЛ? Коутиньо очень сильно привязан к «Ливерпулю». Фелиппе сильно переживал за команду на протяжение всего прошлого сезона и надеялся, что они выиграют титул. Я считаю, что для него станет трудным решением перейти в клуб, который будет конкурировать с «Ливерпулем», – цитирует агента Sky Sports.

Напомним, что Коутинью в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро. За «сине-гранатовых» 29-летний бразилец провел 90 матчей, забил 23 гола и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.