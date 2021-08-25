Головин попал в заявку «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером»

Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку команды на ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера».
Как сообщает источник, в состав «монегасков» попал российский полузащитник Александр Головин.
𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 🇲🇨— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 24, 2021
🆚 @FCShakhtar_eng #ShakhtarASM #Time2Risk
В нынешнем сезоне на счету хавбека один гол и один ассист в шести играх. Напомним, что в матче третьего тура чемпионата Франции с «Лансом» (0:2) россиянин получил красную карточку на 86-й минуте.