Головин попал в заявку «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером»

6-й тур РПЛ с двумя суперматчами и уже без Арустамяна: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует

26 и 27 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре, который, напомним, был перенесен с выходных в интересах сборной России.