«Атлетико» претендует на Сарабию

Руководство «Атлетико» заинтересовано в трансфере флангового нападающего «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабии.

Как сообщает Marca, мадридский клуб готов рассмотреть вариант с покупкой 29-летнего испанца в случае, если состав покинет полузащитник Сауль Ньигес. Напомним, что хавбека хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, Сарабия выступает за «ПСЖ» с июля 2019 года. За это время он отыграл за команду 79 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.