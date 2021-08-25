Игрок «Нижнего Новгорода» Каккоев: Победа над «Спартаком» – самая яркая в моей карьере

Центральный защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев поделился впечатлениями от победы своей команды над «Спартаком» (2:1) в матче третьего тура чемпионата России.

На данный момент подопечные Александра Кержакова занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков в пяти стартовых турах.

– Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака» запомнился больше всего. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере. Конечно, пока еще далеко не все у нас получается. Но мы усердно работаем на тренировках, стараемся расти и прогрессировать. Для нас каждая игра в РПЛ как праздник, – цитирует Каккоева пресс-служба нижегородцев.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего россиянина пять проведенных встреч в РПЛ, в которых он получил одну желтую карточку. Ранее футболист выступал за «Зенит» и «Томь».

27 августа нижегородский клуб сыграет в гостях против «Химок». Начало матча – в 18:30 мск.