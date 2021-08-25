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25 августа 12:15
автор: Максим Скороходов

Переговоры «Баварии» с Забитцером находятся на финальной стадии

«Лейпциг» пока не получил предложение по своему футболисту.

Переговоры мюнхенской «Баварии» с агентом полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера находятся на финальной стадии, сообщает RT, ссылаясь на Goal.

По информации источника, действующий чемпион Германии пока не отправлял «Лейпцигу» официального предложения по 27-летнему футболисту, но рассчитывает заплатить за него 15 млн евро.

Действующее соглашение игрока со своим клубом рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 42 миллиона евро.

Напомним, что Забитцер перешел в «Лейпциг» из австрийского «Рапида» в июле 2014 года за 2 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи.

источник: «RT на русском»
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