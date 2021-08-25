«Тоттенхэм» поборется с «Челси» за подписание Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может стать игроком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.

Как информирует L'Equipe, руководство «шпор» намерено перебить предложение «Челси» по переходу 22-летнего француза. Ранее сообщалось, что «синие» договорились с футболистом о деталях будущего контракта.

Согласно данным источника, «андалусийцы» согласятся продать своего игрока в «Тоттенхэм», если получат за его трансфер не менее 80 миллионов евро.

Напомним, Кунде защищает цвета «Севильи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 91 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.