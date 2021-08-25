Рафинья может сменить «ПСЖ» на «Милан»

Центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Рафинья может вернуться в чемпионат Италии.

Согласно информации Calcio Mercato, 28-летний бразилец заинтересован в переходе в «Милан» до конца нынешнего трансферного окна. Отмечается, что в ближайшее время руководство «россонери» оценит возможность перехода хавбека.

Рафинья защищает цвета «ПСЖ» с октября 2020 года. Всего за парижан он отыграл 35 матчей, отдав семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Напомним, что в период с января по июнь 2018 года хавбек на правах аренды выступал за другой миланский клуб – «Интер».