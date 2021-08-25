Константин Генич: Хочешь - не хочешь, а придется «Монако» рисковать против «Шахтера»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного матча между французским «Монако» и украинским «Шахтером» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Напротив «Монако» будет соперник очень уверенный в себе, с отличным тренером Де Дзерби, с потрясающими бразильцами в составе. Хочешь - не хочешь, а придется «Монако» рисковать, где-то авантюрно действовать. А «Шахтер» может воспользоваться этим», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Шахтер» - «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Стертовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Теэлором.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказался донецкий клуб - 1:0. Победитель противостояния отправится в группоыой раунд ЛЧ, а проигравший продолжит выступление в Лиге Европы.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 26 августа, а ЛЕ - 27 августа.