Вернер отказался от перехода в «Интер»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер мог стать игроком «Интера» в летнее трансферное окно, утверждает Bild.

По сообщению источника, миланский клуб был готов приобрести 25-летнего немца, однако сам футболист отказался от подобной возможности и принял решение остаться в составе лондонцев и продолжить борьбу за место в стартовом составе «синих».

Напомним, что ранее в «Челси» перешел форвард Ромелу Лукаку. Сумма его трансфера составила 115 миллионов евро. В матче первого тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0) бельгиец отличился забитым мячом.

Что касается Вернера, то немецкий нападающий защищает цвета лондонского клуба с июля 2020 года – на его счету 12 голов и 15 ассистов в 55 встречах. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.