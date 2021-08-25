Семин считает, что после отмены лимита у молодых российских футболистов не будет шанса проявить себя

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он - дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС. Организация сообщила, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.