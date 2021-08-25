Агент Хендрикса исключил уход своего клиента из «Спартака»

Агент Фулько ван Куперен, клиентом которого является опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, опроверг появившуюся информацию о том, что хавбек может покинуть состав красно-белых до конца нынешнего трансферного окна.

– Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь, – приводит слова агента Sport24.

Напомним, Хендрикс защищает цвета «Спартака» с января 2021 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 16 матчей, заработав одну желтую карточку. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

Ранее полузащитник выступал за ПСВ, воспитанником которого и является.