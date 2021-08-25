«Ростов» хотел снять с эфира «Матч ТВ» интервью с Мамаевым

«Ростов» хотел снять с эфира программу «Мамаева любовь» из-за которой Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ», сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на телеграм-канал «Мутко против».
Телеканал предполагал, что у клуба могут быть вопросы по интервью с Мамаевым, поэтому отослал его на согласование поздно вечером.
В итоге, когда «Ростов» попросил снять передачу с эфира, «Матч ТВ», сославшись на то, что она уже анонсирована отказался выполнять просьбу.
В дальнейшем клубу удалось договориться о вырезании 20 минут материала, как утверждает источник, с лишними эмоциями Мамаева.
источник: МК-Спорт