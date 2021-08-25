Байрамян и Сперцян получили вызов в сборную Армении на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2020

Пресс-служба Федерации футбола Армении опубликовала заявку национальной команды на сентябрьские матчи в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022.
Отметим, в состав команды попали три представителя чемпионата России, а именно полузащитники Хорен Байрамян («Ростов»), Давид Давидян («Химки») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Также в списке оказались два футболиста, защищающих цвета команд ФНЛ. Речь идет о форвардах Ишхане Гелояне («Балтика») и Аршаке Коряне («Оренбург»).
Напомним, в следующем месяце сборная Армении сыграет с Северной Македонией (2 сентября), Германией (5 сентября) и Лихтенштейном (8 сентября).
После трех туров отбора к ЧМ-2020 подопечные Хоакина Капарроса занимают первое место в турнирной таблице группы J, набрав девять очков.