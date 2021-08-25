Роман Павлюченко: Когда Соболев и Ларссон наберут форму, «Спартак» оживет

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал игру форварда красно-белых Александра Соболева на старте сезона-2021/22.

Напомним, что ранее фанаты столичного клуба подвергли критике выступления российского футболиста в нынешнем сезоне – на счету 23-летнего Соболева один гол в семи матчах.

– Не исключаю, что мысли о новом контракте со «Спартаком» на улучшенных условиях помешали Соболеву. Ему надо обязательно забить гол. У нападающих так бывает – ничего не залетает. Но стоит раз забить, и наступает белая полоса. Ларссон тоже не похож на себя. Когда эти двое наберут форму, «Спартак» оживет, – цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

После пяти туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. 26 августа московский клуб сыграет дома с «Сочи».