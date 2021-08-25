«Лион» не готов платить «Зениту» 20 миллионов евро за Азмуна

Руководство «Лиона» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По информации «РБ-Спорт», ссылающегося на свои источники во Франции, клуб лиги 1 предпримет еще несколько попыток подписать 26-летнего иранца до конца летнего трансферного окна.

Отмечается, что для «ткачей» покупка нападающего петербургского клуба является первой опцией усиления атаки, однако они готовы заплатить за футболиста не более 15 миллионов евро. Сине-бело-голубые настаивают на сумме в пять миллионов больше.

Ранее стало известно, что «Зенит» отклонил предложение «Лиона» по Азмуну в размере 11 миллионов евро.

Напомним, Азмун защищает цвета петербуржцев с февраля 2019 года – на его счету 55 забитых мячей и 19 ассистов в 86 матчах. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.