«Спартак» хочет взять защитника «Балтики» Макарчука в аренду

Московский «Спартак» хочет взять в аренду с правом выкупа левого защитника калининградской «Балтики» Артема Макарчука, информирует «РБ-Спорт».
По данным источника, красно-белые ищут качественного россиянина, который будет исполнять роль сменщика бразильца Айртона, и остановились на игроке «Балтики».
25-летний футболист выступает за калининградский клуб с июля 2019 года. За это время он провел за «Балтику» 95 матчей, в которых забил три гола и отдал десять результативных передач.
Контракт Макарчука истекает летом следующего года.
источник: «РБ-Спорт»