Классон и Ларссон вызваны в сборную Швеции на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Швеции огласила состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что в заявку сборной попали два футболиста, представляющие клубы чемпионата России, – полузащитник Виктор Классон из «Краснодара», а также форвард Джордан Ларссон («Спартак»).

В сентябре подопечные Янне Андерссона проведут три встречи в рамках отбора к мировому первенству. Их соперниками станут Испания (2 сентября) и Греция (8 сентября). Между играми квалификации шведы сыграют товарищеский матч с Узбекистаном (4 сентября).

После двух туров сборная Швеции занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков.