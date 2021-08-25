Кунья перешел в «Атлетико», ранее игроком интересовался «Зенит»

Форвард «Герты» Матеус Кунья официально стал игроком «Атлетико».
По информации пресс-службу мадридского клуба, сумма трансфера 22-летнего бразильца составила 30 миллионов евро. При этом контракт игрока будет действовать до 30 июня 2026 года.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Однако сам нападающий отказался переходить в российскую команду.
Кунья выступал за «Герту» с января прошлого года. За это время он отыграл за берлинцев 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
Также в своей карьере футболист защищал цвета «Сьона». На прошедшей Олимпиаде в Токио игрок в составе сборной Бразилии завоевал золотые медали турнира.
🔴⚪ #BienvenidoCunha— Atlético de Madrid (@Atleti) August 25, 2021
🇧🇷 ¡@mathcunha20 ya es futbolista rojiblanco! 🤙
ℹ️ https://t.co/sOZAp6jSYk pic.twitter.com/dr8OdMiFAm