Кунья перешел в «Атлетико», ранее игроком интересовался «Зенит»

Форвард «Герты» Матеус Кунья официально стал игроком «Атлетико».

По информации пресс-службу мадридского клуба, сумма трансфера 22-летнего бразильца составила 30 миллионов евро. При этом контракт игрока будет действовать до 30 июня 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Однако сам нападающий отказался переходить в российскую команду.

Кунья выступал за «Герту» с января прошлого года. За это время он отыграл за берлинцев 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Сьона». На прошедшей Олимпиаде в Токио игрок в составе сборной Бразилии завоевал золотые медали турнира.