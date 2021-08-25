Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса» (видео)

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку своей команды из-за проблем со здоровьем, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на видео, опубликованное журналистом Ромео Агрести.
На нем видно, что 36-летний форвард уходит в сопровождении с сотрудника медицинского штаба «Ювентуса»
Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021
Напомним, что Роналду начал первый матч серии А против «Удинезе» (2:2) в запасе, выйдя на замену на 60-й минуте.