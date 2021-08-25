«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Урала» Бумалем

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что в клуб может перейти бывший полузащитник «Урала» Петрус Бумаль.

«Мы ведем переговоры. Контракт еще не подписан. Но игрок нам интересен», - приводит слова Измаилова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Бумаль на данный момент является свободным агентом, в предыдущем сезоне он выступал за турецкий «ББ Эрзурумспор», где сыграл в 33 встречах, не отличившись результативными действиями.

За «Урал» 28-летний камерунец играл с 2017 по 2020 год, приняв участие в 64 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.