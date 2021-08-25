Кейн объявил, что останется в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн объявил о том, что не уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

«Мне был безумно приятно видеть прием фанатов «Шпор» в воскресенье, а также читать некоторые сообщения с поддержкой, что я получил за последние несколько недель.

Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», - написал 27-летний футболист в твиттере.

Напомним, что Кейн - воспитанник «Тоттенхэма». Он провел за клуб 337 матчей, в которых забил 221 гол и отдал 47 результативных передач.

Этим летом нападающий хотел перейти в «Манчестер Сити» и даже бойкотировал тренировки в составе «Шпор», но руководство клуба отказалось продавать своего лидера конкуренту.