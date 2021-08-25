Агент экс-игрока сборной Аргентины Гайтана: Мой клиент открыт к предложениям из России

Агент Хосе Рафаэль Иррибарен, представляющий интересы аргентинского полузащитника Николаса Гайтана, рассказал о том, что его подопечный готов продолжить свою карьеру в одном из клубов РПЛ.

Отметим, что с июля этого года 33-летний хавбек находится в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с «Брагой».

– Николас открыт к предложениям из России, но в это трансферное окно предложений не поступало, – цитирует агента Sport24.

Ранее Гайтан выступал за такие команды, как «Атлетико» и «Бенфика». В общей сложности на счету футболиста 465 проведенных матчей в клубной карьере, в которых он забил 67 голов и отдал 125 ассистов.

В составе сборной Аргентины игрок провел 19 матчей.