Георгий Джикия: В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое-втрое больше, чем в других клубах

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал неудачный старт своей команды в сезоне-2021/22.

Напомним, что после пяти туров чемпионата России московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. При этом подопечные Руя Витории не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов, дважды уступив «Бенфике» (0:2, 0:2) в рамках третьего квалификационного раунда.

– Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны игроки, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Конечно, иногда приходится объяснять некоторым футболистам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах, – цитирует Джикию клубная пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего россиянина шесть проведенных встреч за московский клуб, в которых он отдал один ассист. Недавно стало известно о том, что Джикия подписал новый контракт со «Спартаком», рассчитанный до 31 мая 2024 года.